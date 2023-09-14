Фестиваль документального кино откроется в Нижнем Новгороде 21 сентября

Одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде с 21 сентября по 1 октября. Площадками мероприятия станут кинотеатры «Рекорд», «Орленок» и «Синема Парк Фантастика», сообщили организаторы.
Beat Film Festival 2023.
Кадр из документального фильма "Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор" / Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV
США, 2023
Режиссер: Аманда Ким
Фото: Curatorial; Lone Palm Films
Большинство фильмов покажут в оригинале с русскими субтитрами. Так, в программу вошли:
- «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» об истории основоположника видеоарта;
- «По волнам: искусство звука в кино» о появлении и развитии звукового кино;
- «Сны отеля "Челси"» о превращении андеграундного отеля в очередной бутик-отель на Манхэттене;
- «Меня зовут Альфред Хичкок» о том, зачем смотреть фильмы американского кинематографиста сегодня;
- «Линч/Оз» о фильмографии Дэвида Линча;
- «32 звука» о способности звука переносить в пространстве или времени.
На английском языке без субтитров покажут фильм «Студия 54» о нью-йоркском ночном клубе 1970-х годов, на якутском языке с русскими субтитрами — фильм «Рай» о лесных пожарах в Якутии летом 2021 года.
Билеты по 250 руб. Кроме кинопоказов, на фестивале пройдут лекции и дискуссии о кино.