Фестиваль документального кино откроется в Нижнем Новгороде 21 сентября

Одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде с 21 сентября по 1 октября. Площадками мероприятия станут кинотеатры «Рекорд», «Орленок» и «Синема Парк Фантастика», сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Beat Film Festival 2023. Кадр из документального фильма "Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор" / Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV США, 2023 Режиссер: Аманда Ким

Фото: Curatorial; Lone Palm Films Beat Film Festival 2023. Кадр из документального фильма "Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор" / Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV США, 2023 Режиссер: Аманда Ким

Фото: Curatorial; Lone Palm Films

Большинство фильмов покажут в оригинале с русскими субтитрами. Так, в программу вошли:

«Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» об истории основоположника видеоарта;

«По волнам: искусство звука в кино» о появлении и развитии звукового кино;

«Сны отеля "Челси"» о превращении андеграундного отеля в очередной бутик-отель на Манхэттене;

«Меня зовут Альфред Хичкок» о том, зачем смотреть фильмы американского кинематографиста сегодня;

«Линч/Оз» о фильмографии Дэвида Линча;

«32 звука» о способности звука переносить в пространстве или времени.

На английском языке без субтитров покажут фильм «Студия 54» о нью-йоркском ночном клубе 1970-х годов, на якутском языке с русскими субтитрами — фильм «Рай» о лесных пожарах в Якутии летом 2021 года.

Билеты по 250 руб. Кроме кинопоказов, на фестивале пройдут лекции и дискуссии о кино.

Елена Ковалева