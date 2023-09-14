В Казани дома с центральным отоплением готовы к пуску тепла на 99%

Многоквартирные дома с центральным отоплением в Казани в настоящее время готовы к пуску тепла на 99,5%. Такой же уровень готовности и у всех 433 домов с индивидуальными системами отопления. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме того, к отопительному сезону готовы все 853 объекта соцсферы. В их количество входят 635 объектов образования и 116 объектов здравоохранения. Опрессовки выполнены, сети заполнены и циркулируют, источники тепла готовы к работе.

При понижении температуры воздуха отопительный сезон в соцобъектах могут начать досрочно при условии подачи заявки и наличия технической возможности.

"Ъ-Казань"