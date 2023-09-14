Съехавшего в котлован жителя Удмуртии осудили за травмирование пассажиров

В Удмуртии перед судом предстал 39-летний житель Можги, которого признали виновным в нетрезвом вождении, в результате которого здоровью нескольких человек был причинен тяжкий вред (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, авария произошла в январе.

По данным суда, нетрезвый мужчина двигался за рулем автомобиля по направления «Можга — Алнаши». При этом он не следит за обстановкой на дороге и не обращал внимания на временные дорожные знаки, в результате чего транспорт съехал в строительный котлован. В результате дорожного происшествия пассажиры автомобиля получили повреждения.

Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управлять транспортными средствами на два года.