В южных регионах России вырос спрос на коммерческую ипотеку

Аналитики Сбера фиксируют в южных регионах России рост спроса на покупку физлицами в ипотеку нежилой недвижимости на первых этажах жилых домов. Чаще всего ее используют под офисы самозанятые, а также приобретают для сдачи в аренду компаниям или как надежную инвестицию для перепродажи в будущем.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «На юге России и Северном Кавказе растет спрос на коммерческую недвижимость в жилых домах. Это связано с тремя факторами: бурным ростом числа самозанятых, массовым переводом в нежилой фонд жилых помещений, а также с трендом изначального планирования застройщиками первых этажей под коммерческую недвижимость. Чаще всего эти объекты находятся в центральных районах Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, но в летние месяцы вырос спрос на помещения в курортных зонах Черноморского побережья и КавМинВод. Как правило, здесь открывают салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, химчистки, ателье, учебные или игровые центры, пункты выдачи заказов онлайн-ритейлеров».

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