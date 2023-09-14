Альфа-Банк в Краснодарском крае возглавил Кирилл Шаталов

Региональным управляющим Альфа-Банка в Краснодарском крае назначен Кирилл Шаталов. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Сообщается также, что на этой позиции господин Шаталов «усилит развитие бизнеса регионального подразделения и укрепит позиции Альфа-Банка на Кубани».

Кирилл Шаталов родом с Поволжья, с отличием окончил Саратовский государственный социально-экономический университет, факультет «Финансы и кредит» (банковское дело). В 2012 году начал карьеру в головном офисе АКБ «Экспресс-Волга» в Саратове, потом возглавил Управление по работе с корпоративными клиентами в Саратовском филиале Альфа-Банка. Затем перевелся в Краснодарский филиал, в котором до назначения возглавлял Дирекцию среднего бизнеса.

Ранее возглавлявший кубанский филиал «Альфы» Антон Кузнецов назначен региональным управляющим филиалом банка в Санкт-Петербурге. В новой должности господин Кузнецов будет отвечать за общее руководство филиалом Альфа-Банка в Петербурге, Ленинградской области и республике Карелия.

Василий Хитрых

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