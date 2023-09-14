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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной Финско-российскую торговую палату

Генпрокуратура признала нежелательной организацией финскую EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland). В сообщении ведомства говорится, что после начала спецоперации организация вместо изначально заявленной цели по развитию российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, напротив, начала продвигать идеи по отказу от экономического сотрудничества с РФ.

В пресс-релизе надзорного ведомства утверждается, что руководство EastCham Finland «объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии», а представители организации «выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины».

EastCham Finland, считает генпрокуратура, совместно с другой финской организацией, «функционирующей под американским руководством», продвигают идею отказа от экономического сотрудничества с Россией, «принуждая» другие компании прекратить работу на российском рынке. «Ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынке»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Организованная в 2001-м экспертная организация EastCham Finland — часть сети Team Finland, которая оказывает услуги финским предприятиям на территории других стран. После переориентации работы EastCham Finland, в частности, поддерживает бизнес-операции финских компании на рынках Центральной Азии и Южного Кавказа, а также предлагает информацию и консультации по теме санкций и изменений в бизнес-среде. Организация объявляла об объединении с несколькими компаниями с целью восстановления Украины после завершения боевых действий.

Лусине Баласян

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