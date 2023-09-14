Дочерняя компания Siemens переедет из Москвы в Петербург

Дочерняя компания немецкого концерна Siemens — ООО «Нефтегаз и энергетика» — переедет в Санкт-Петербург. О решении юрлица изменить свое территориальное местоположение свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание портал АБН.

Ранее «дочка» Siemens располагалась в Москве по адресу: 2-й Сыромятнический переулок, д.1. Прежнее название компании — ООО «Сименс Энергетика». Она была зарегистрирована в 2020 году. В июле этого года организация была переименована, однако ее собственник не менялся.

Согласно данным базы СПАРК, чистая прибыль компании за 2022 составила 6,4 млрд рублей при убытке в размере 1,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце прошлого года бывший актив Siemens в Ленобласти — ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ, прежнее название — «Сименс технологии газовых турбин») поменял генерального директора.

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