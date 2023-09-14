Зарплата молодых учителей в Татарстане составляет 25 тысяч рублей

Базовая ставка для учителя в Татарстане составляет 18,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил на заседании Госсовета Татарстана министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С учетом заведования кабинетом, классного руководства, других надбавок получается 24-25 тысяч рублей»,— сказал он.

Министр пояснил, что молодые учителя получают 2,5 тыс. руб. в качестве надбавки и 5 тыс. руб. — за классное руководство.

Господин Хадиуллин добавил, что некоторые начинающие педагоги могут претендовать на грант «Наш молодой учитель» в размере 10 тыс. руб. «Понятно, что не все»,— отметил министр.

При этом он сообщил о нехватке учителей в Татарстане: сейчас школам необходимо еще 428 педагогов.

Год назад Минобрнауки региона отчитывалось, что средняя зарплата школьных учителей составляет 49,8 тыс. руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"