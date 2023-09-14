СКР возбудил уголовное дело по факту подлога документов в Горнозаводской больнице

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края выявила нарушения в деятельности ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская районная больница». При поведении диспансеризации сотрудники больницы вносили в документы ложные сведения.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, установлено, что в медицинские карты ряда пациентов и карты учета профилактического медицинского осмотра внесены ложные сведения, свидетельствующие о якобы проведенных осмотрах и исследованиях. Однако фактически ничего это не проводилось.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).