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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 14 сентября

Запоминающиеся кадры четверга

День отца в Непале, последствия наводнения в Ливии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Дерна, Ливия. Местные жители смотрят на разрушенный наводнением квартал

Дерна, Ливия. Местные жители смотрят на разрушенный наводнением квартал

Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori

Остров Лампедуза, Италия. Мигранты ждут отправки на материк

Остров Лампедуза, Италия. Мигранты ждут отправки на материк

Фото: Reuters / Yara Nardi

Нью-Йорк, США. Модель демонстрирует коллекцию от бренда Badgley Mischka

Нью-Йорк, США. Модель демонстрирует коллекцию от бренда Badgley Mischka

Фото: Reuters / Caitlin Ochs

Дюссельдорф, Германия. Участник соревнований Invictus Games («Игры непокоренных»), которые проводятся по инициативе принца Гарри среди инвалидов войны

Дюссельдорф, Германия. Участник соревнований Invictus Games («Игры непокоренных»), которые проводятся по инициативе принца Гарри среди инвалидов войны

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP

Катманду, Непал. Индуисты держат свечи в храме Гокарнешвар на фестивале Кусе Аунси, во время которого дети чествуют своих отцов

Катманду, Непал. Индуисты держат свечи в храме Гокарнешвар на фестивале Кусе Аунси, во время которого дети чествуют своих отцов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

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Дерна, Ливия. Местные жители смотрят на разрушенный наводнением квартал

Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori

Остров Лампедуза, Италия. Мигранты ждут отправки на материк

Фото: Reuters / Yara Nardi

Нью-Йорк, США. Модель демонстрирует коллекцию от бренда Badgley Mischka

Фото: Reuters / Caitlin Ochs

Дюссельдорф, Германия. Участник соревнований Invictus Games («Игры непокоренных»), которые проводятся по инициативе принца Гарри среди инвалидов войны

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP

Катманду, Непал. Индуисты держат свечи в храме Гокарнешвар на фестивале Кусе Аунси, во время которого дети чествуют своих отцов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

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