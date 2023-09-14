Фото дня: 14 сентября

День отца в Непале, последствия наводнения в Ливии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дерна, Ливия. Местные жители смотрят на разрушенный наводнением квартал Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori Остров Лампедуза, Италия. Мигранты ждут отправки на материк Фото: Reuters / Yara Nardi Нью-Йорк, США. Модель демонстрирует коллекцию от бренда Badgley Mischka Фото: Reuters / Caitlin Ochs Дюссельдорф, Германия. Участник соревнований Invictus Games («Игры непокоренных»), которые проводятся по инициативе принца Гарри среди инвалидов войны Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP Катманду, Непал. Индуисты держат свечи в храме Гокарнешвар на фестивале Кусе Аунси, во время которого дети чествуют своих отцов Фото: Niranjan Shrestha / AP Следующая фотография 1 / 5 Дерна, Ливия. Местные жители смотрят на разрушенный наводнением квартал Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori Остров Лампедуза, Италия. Мигранты ждут отправки на материк Фото: Reuters / Yara Nardi Нью-Йорк, США. Модель демонстрирует коллекцию от бренда Badgley Mischka Фото: Reuters / Caitlin Ochs Дюссельдорф, Германия. Участник соревнований Invictus Games («Игры непокоренных»), которые проводятся по инициативе принца Гарри среди инвалидов войны Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / AP Катманду, Непал. Индуисты держат свечи в храме Гокарнешвар на фестивале Кусе Аунси, во время которого дети чествуют своих отцов Фото: Niranjan Shrestha / AP