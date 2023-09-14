Дополнительные 230 млн рублей получит Нижегородская область на развитие туризма

Нижегородская область дополнительно получит из федерального бюджета 230 млн руб. на поддержку инвестиционных проектов туристической отрасли. Выделение средств одобрила комиссия по бюджету и налогам Госдумы РФ. Полученные средства можно будет направить на создание модульных средств размещения (глэмпинги, кемпинги).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дополнительные средства позволят создать 160 новых номеров для туристов в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Городецком, Володарском и Вачском округах. «Ранее уже принималось решение о выделении региону средств на эти цели. Вместе с тем есть еще проекты, которые нуждаются в поддержке. Нижегородская область снова показывает высокие результаты по привлечению туристов, регион входит в число наиболее популярных направлений для путешествий. Это обуславливает высокий спрос на места в гостиницах и отелях, в том числе в некапитальных средствах размещения», - отметил глава думской комиссии Андрей Макаров.

В июне 2023 года думская комиссия уже согласовывала выделение Нижегородской области 330 млн руб. По данным областного правительства, на эти средства будет создано 300 номеров. Поддержку получили 11 инвестпроектов, прошедших конкурсный отбор Минэкономразвития РФ в апреле-мае. Средства выделялись в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Андрей Репин