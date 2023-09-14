На 9 лет строгого режима осудили уфимца за попытку оборота наркотиков в Краснодаре

Житель Уфы приехал в Краснодар на заработки. Однако вместо легальной работы он согласился продавать наркотик, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В суде установлено, что 34-летний гражданин приехал в Краснодар в апреле 2023 года. Через мессенджер он познакомился с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и согласился на сбыт наркотиков. Для этого на ул. Гидростроителей он из ячейки хранения приобрел синтетическое наркотическое средство, после чего стал хранить его с целью дальнейшего сбыта.

Советский районный суд Краснодара признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Ему назначили девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Татьяна Ручкина

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