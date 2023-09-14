15 районов Саратовской области на предоставили договоров на обучение аграриев

Саратовский аграрный университет с начала года получил 49 договоров не целевое обучение. Об этом рассказали на заседании комитета по аграрным вопросам Саратовской областной думы.

15 целевых договоров в университет направил областной центр. Аткарский и Калининский районы заказали по пять специалистов. Балашовский район направил четыре договора, Пугачевский и Энгельсский — по три. По два договора направили из Александрово-Гайского, Балаковского, Краснопартизанского, Самойловского и Турковского районов. Четыре договора поступили и соседней Волгоградской области.

В думе отметили, что Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Ершовский, Ивантеевский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Татищевский и Федоровский районы не предоставили ни одного договора.

Никита Маркелов

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