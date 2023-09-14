Филиал «Азот» готовится к отопительному сезону

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» идет подготовка к отопительному сезону. Проводится ревизия сетей теплоснабжения предприятия и центрального теплового пункта.

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Система теплоснабжения филиала «Азот» состоит из 16 км трубопроводов, в которых циркулирует 2 800 кубометров теплофикационной воды. Ремонту главного теплового пункта «Азота» традиционно уделяется большое внимание. В этом году во время остановочного ремонта центральной бойлерной специалисты выполнили работы на подогревателях сетевой воды №1, 2, 3. До конца сентября планируется закончить монтаж нового подогревателя сетевой воды №4 марки ПСВ-500. Он изготовлен специально для предприятия. Его стоимость около 10 млн рублей.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Пуск системы отопления на предприятии будет зависеть от погоды. По нормативам, для включения отопления среднесуточная температура на улице должна держаться не менее 8 °C в течение трех суток.

«Азот» питается теплом от собственной бойлерной. Круглый год в трубах циркулирует вода. Отключение происходит только в период остановочного ремонта.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники