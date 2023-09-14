В Оренбурге появился Совет по улучшению инвестиционного климата

Совет по улучшению инвестиционного климата создан при главе города в Оренбурге. Об этом сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Основная задача Совета – развитие инвестиционного потенциала областного центра, разработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной активности, поддержка инвестиционной деятельности»,— говорится в сообщении.

Также он поможет наладить взаимодействие органов МСУ и инвесторов, в том числе, в части сокращения административных барьеров. Также назначен инвестиционный уполномоченный от органов местного самоуправления. Им стал заместитель градоначальника по экономике и финансам Дмитрий Мусин. Кроме того, инвестиционным уполномоченным от бизнес-сообщества стал генеральный директор АО «Завод бурового оборудования» Александр Медведев.

Ранее стало известно о том, что проекты резидентов ОЭЗ «Оренбуржье» привлекут более 12 млрд руб. инвестиций. Это позволит создать в регионе более 900 рабочих мест.

Георгий Портнов