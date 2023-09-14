ЕЦБ поднял базовую ставку до 4,5%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Ставку по депозитам — до 4% С 20 сентября ставка по маржинальной кредитной линии будет повышена до 4,75%.

В сообщении регулятора говорится, что ключевая ставка достигла уровня, который при поддержке «в течение достаточно длительного периода времени внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню».

В сообщении говорится, что портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными темпами. Это происходит за счет того, что регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг. Средства от погашения бондов в рамках PEPP будут реинвестироваться как минимум до конца 2024 года.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны по итогам 2023-го увеличится на 0,7%, в 2024-м — на 1%, в 2025-м — на 1,5%. В предыдущем прогнозе регулятор ожидал рост ВВП на 0,9%, 1,5% и 1,6% соответственно.

Лусине Баласян