Двух потерявшихся женщин отыскали в районе деревни Сокол в Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии вечером 13 сентября отыскали двух женщин 1972 года рождения. Они отправили за грибами, однако самостоятельно вернуться домой не смогли, сообщает поисково-спасательная служба региона. Инцидент произошел около деревни Сокол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

О происшествии сообщили сами женщины, связавшись со спасателями по телефону, однако к тому моменту на устройствах садился заряд. Отмечается, что жительницы района в данной ситуации действовали правильно, поскольку взяли с собой в лес зажигалку, надели яркую одежду и взяли телефоны.

Спасатели отыскали заблудившихся спустя 1,5 часов поиска примерно в 3 км севернее деревни Сокол. Женщины к этому времени разожгли костер и стали ожидать. Медицинской помощи им не потребовалось.