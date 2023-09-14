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обновлено 15:18

Капитан «Ижстали» Антон Кочуров 14 сентября сыграет завершающий матч в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 14 сентября, состоится матч между хоккейным клубом «Ижсталь» и красноярским «Соколом». Это станет завершающей игрой для капитана команды «сталеваров» Антона Кочурова, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

В перерыве болельщики смогут получить автограф хоккеиста, а на аукционе приобрести его игровую майку. Кроме того, перед началом игры будет работать музейная экспозиция, где гости матча смогут оставить пожелания Антону Кочурову. После матча состоится торжественная церемония чествования игрока.

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