Капитан «Ижстали» Антон Кочуров 14 сентября сыграет завершающий матч в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 14 сентября, состоится матч между хоккейным клубом «Ижсталь» и красноярским «Соколом». Это станет завершающей игрой для капитана команды «сталеваров» Антона Кочурова, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

В перерыве болельщики смогут получить автограф хоккеиста, а на аукционе приобрести его игровую майку. Кроме того, перед началом игры будет работать музейная экспозиция, где гости матча смогут оставить пожелания Антону Кочурову. После матча состоится торжественная церемония чествования игрока.