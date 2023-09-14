Депутаты Татарстана поддержали запрет на усыновление детей трансгендерами

Госсовет Татарстана одобрил изменения в Семейный кодекс республики. В нем вводится запрет для лиц, сменивших пол, быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей. Кроме того, изменения пола одним из супругов теперь будет основанием для прекращения брака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Поправки были поддержаны депутатами единогласно (за голосовали 77 человек). Спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что введенные запреты поддержат и избиратели региона.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете смены пола в России. Теперь провести операцию по смене пола в России будет возможно только при наличии медицинских показаний. Накануне второго чтения этого документа в Госдуме юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект. Они указывали, что эти поправки нарушают право на жизнь и медпомощь, а также «навязывают идеологию».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"