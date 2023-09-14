Одобрено строительство биатлонного комплекса «Лисья грива» за 300 млн рублей

Нижегородский земельный совет одобрил реализацию проекта по строительству специализированного биатлонного комплекса на существующей с советских времен лыжной трассе «Лисья грива» в Балахнинском районе. По данным областного правительства, объем необходимых инвестиций составит 300 млн руб. Реализацией проекта займется областная спортшкола олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

«Трасса "Лисья грива" — самая сложная для прохождения. Непосредственно к работам планируем приступить в 2024 году»,— отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Впервые о возрождении «Лисьей гривы» региональные власти сообщили в апреле 2022 года. Тогда спикер областного заксобрания Евгений Люлин в соцсетях рассказал, что в регионе могут построить два биатлонных комплекса. Первый — на «Лисьей гриве». Второй может появиться в Нижнем Новгороде, если будет подобран подходящий земельный участок.

Андрей Репин