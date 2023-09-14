Топ-менеджер «Газбанка» осужден по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Самары огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) в «Газбанке». В преступлении был признан виновным первый заместитель правления кредитной организации. Топ-менеджер банка приговорен к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2017 году фигурант дела подписал семь фиктивных кредитных договоров на развитие бизнеса компаний. В действительности указанные фирмы не осуществляли деятельность.

Всего компании получили займы примерно на 900 млн руб. Указанную сумму топ-менеджер банка похитил совместно с неустановленными лицами, считает следствие. «Газбанк» был признан банкротом в 2018 году.

Ранее Ленинский районный суд Самары признал одного из бывших руководителей АО АКБ «Газбанк» Артема Маслова виновным в злоупотреблении полномочиями (ст.201 ч.1 УК РФ). Экс-топ-менеджер кредитной организации был приговорен к двум годам условного лишения свободы.

Георгий Портнов