В Ярославле спилят 140 деревьев за 1 млн рублей

В Ярославле ищут подрядчика, который проведет работы по спиливанию и омолаживанию 157 деревьев во Фрунзенском районе города. Начальная цена контракта — 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ярославль» Фото: «Ъ-Ярославль»

Во Фрунзенском районе намерены спилить 140 аварийных сухих деревьев и только по 17 деревьям проведут работы по омолаживанию. В основном спилить планируется тополя, также в список сухих деревьев вошли березы, клены, липы.

Работы до 29 декабря 2023 года намерены выполнить на улицах 2-ая Портовая, Ньютона, Пригородная, Авиамоторная, Ползунова, Гончарова, Мельничная, а также на Суздальском шоссе.

Алла Чижова