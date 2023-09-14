Агентство Be Brand People возглавило рейтинг рекламных агентств Урала

Лидером рейтинга рекламных агентств Урала по финансовым показателям стало агентство Be Brand People с годовым оборотом 625,3 млн руб. По сравнению с 2022 годом, доход компании вырос на 66,4%. На втором месте оказалось медийное агентство AMG с оборотом 409,6 млн руб., что превышает показатель 2022 года на 35,7%. Более трети доходов компании приходится на ТВ-рекламу. Замыкает ТОП-3 агентство «19agency84» с суммой 252,1 млн руб., которая превышает доход агентства за прошлый год на 180%. Около половины доходов компании приходится на контекстную рекламу и сопутствующий ей инструментарий. Такие данные содержатся во втором рейтинге региональных рекламных агентств, презентованном Уральским представительством Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал) на «Национальном рекламном форуме. Регионы».

Лучшим агентством по уровню клиентоориентированности опрошенные назвали рекламную группу «Арифметика», средний балл по оценке рекламодателей составил 9,38 из 10. На 0,5 меньше оказались показатели медийного агентства AMG. На третьем месте —рекламное digital-агентство «Карась», участники опроса оценили качество сервиса на 8,63. Готовность рекомендовать то или иное агентство респонденты оценивали также по десятибалльной шкале. Первую строчку рейтинга заняла «Арифметика» с оценкой 9,56. Агентство «Карась» заняло второе место с оценкой 9, а AMG — третье с оценкой 8,83.

В рейтинг рекламных агентств Уральского федерального округа (УрФО) были включены 20 компаний из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Одно из главных условий участия в рейтинге — расположение головного офиса агентства на территории УрФО. Рекламные агентства оценивались по объему выручки от реализации рекламных и коммуникационных услуг, результатам онлайн-опроса крупнейших рекламодателей, работающих с данными агентствами.

Анастасия Таначева

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