Магазины «Камкабель» открылись в Астане, Арамиле и Невьянске

Продолжается расширение сети розничных магазинов «Камкабель», открываемых по франшизе. Новые торговые точки появляются не только в российских регионах, но и в ближнем зарубежье.

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Два магазина открылись в Свердловской области – в Арамиле и Невьянске.

Перед открытием представители всех новых магазинов побывали в Перми, прошли стажировку в местных фирменных магазинах, посетили производство.

Новые партнеры появились у нашей компании и в столице Казахстана Астане. Учредители магазина давно ведут бизнес с Россией и выбирают в партнеры только самых надежных и авторитетных поставщиков. «Камский кабель» отвечает всем этим критериям.

Количество магазинов и партнеров по франшизе постоянно растет, и планы по охвату регионов амбициозны. Скоро на карте появятся новые точки, обозначающие открытие магазинов «Камкабель» с качественной кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией. Приглашаем к сотрудничеству новых партнеров. Успевайте начать выгодное сотрудничество с «Камским кабелем»!

ООО «Камский кабель»