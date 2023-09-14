«Пари НН» просит работодателей отпустить болельщиков на матч со «Спартаком»

Футбольный матч между «Пари НН» и московским «Спартаком» состоится во вторник, 19 сентября, в 17:15. Это время удобно не всем болельщикам, поэтому руководство нижегородского клуба подготовило обращение к работодателям с просьбой отпустить сотрудников на игру, сообщил гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Знаем, как многие болельщики переживают за неудобное время, на которое назначен кубковый матч со "Спартаком". Время матча привязано к прямым трансляциям федерального телевизионного вещателя. Но поддержка для нашей команды очень важна»,— написал господин Мелик-Гусейнов.

«Просим поддержать Вашего сотрудника в желании принести пользу нижегородской команде»,— говорится в обращении. Если работодатель выпустит разрешающий приказ, то «Пари НН» обещает предоставить скидку в 20% на места в вип-ложах на играх клуба. Также Давид Мелик-Гусейнов опубликовал образец заявления на укороченный рабочий день.

Елена Ковалева