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«Пари НН» просит работодателей отпустить болельщиков на матч со «Спартаком»

Футбольный матч между «Пари НН» и московским «Спартаком» состоится во вторник, 19 сентября, в 17:15. Это время удобно не всем болельщикам, поэтому руководство нижегородского клуба подготовило обращение к работодателям с просьбой отпустить сотрудников на игру, сообщил гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Знаем, как многие болельщики переживают за неудобное время, на которое назначен кубковый матч со "Спартаком". Время матча привязано к прямым трансляциям федерального телевизионного вещателя. Но поддержка для нашей команды очень важна»,— написал господин Мелик-Гусейнов.

«Просим поддержать Вашего сотрудника в желании принести пользу нижегородской команде»,— говорится в обращении. Если работодатель выпустит разрешающий приказ, то «Пари НН» обещает предоставить скидку в 20% на места в вип-ложах на играх клуба. Также Давид Мелик-Гусейнов опубликовал образец заявления на укороченный рабочий день.

Елена Ковалева

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