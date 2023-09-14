Банк «Центр-инвест» представил методы оценки ESG-факторов членам GABV

12 сентября банк «Центр-инвест» принял участие во встрече экспертов Глобального Альянса банковских ценностей (GABV)* и представил свой опыт практической реализации принципов ESG-банкинга в России.

На заседании обсуждались траектории устойчивых трансформаций бизнеса, методы учета углеродного следа, показатели и метрики нефинансовой отчетности, развитие проектов социального развития и экологических инициатив.

Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н. Сергей Смирнов поделился с европейскими коллегами успешным опытом использования ESG-рейтингов при кредитовании клиентов, реализации проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития, разработки методов учета углеродного следа ипотеки и агробизнеса, финансирования проектов, направленных на повышение энергоэффективности и трансформации бизнеса.

GABV — это независимая сеть банков, основанных на общей миссии использования финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития. GABV объединяет более 70 финансовых учреждений в 45 странах на пяти континентах и управляет совокупными активами на сумму более 200 миллиардов долларов. Банк «Центр-инвест» с 2019 года является членом GABV и единственным российским банком, входящим в состав Альянса.

Один из главных принципов GABV — это использование финансовых ресурсов для поддержки бизнеса. Члены GABV стремятся изменить финансовую систему, сосредоточившись на финансировании реального бизнеса, приносящего пользу обществу и окружающей среде для достижения Целей устойчивого развития.

Банк «Центр-инвест» более 30 лет работает на основе модели устойчивого банкинга и является лидером внедрения ESG-банкинга в России: выпуск первых в России зеленых облигаций, построение цифровой модели ESG-банкинга, создание первого в мире ESG-баланса, ведение ESG-отчетности.

В 2023 году на основе своего опыта банк опубликовал книгу «Региональный банк в суверенной экономике» с анализом развития концепции устойчивого развития и ее эффективного использования в России.

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