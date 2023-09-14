Городской и краевой институты планирования объединят в единый центр компетенций

В администрации Перми подтвердили информацию о готовящейся передаче МБУ «Институт территориального планирования» (ИТП) в краевое ведение. В пресс-службе мэрии пояснили, что такое предложение поступило от регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Учреждение будет передано в собственность Пермского края как имущественный комплекс. Передачу планируется осуществить с 1 января 2024 года.

Цель передачи — исключить существующее сегодня дублирование полномочий ИТП и регионального ГКУ «Институт регионального и городского планирования» (ИРГП), которое также осуществляет деятельность в сфере территориального планирования Перми. В администрации отметили, что на схожие функции, которые выполняют учреждения, осуществляются затраты бюджетов двух уровней. «В связи с этим предложено объединить указанные учреждения в единый центр компетенций»,— сообщили в мэрии. Ожидается, что создание такого центра «позволит органам власти более правильно и оперативно принимать решения по развитию территории Перми».

Городской Институт территориального планирования был учрежден администрацией Перми в 2008 году. Тогда он назывался «Бюро городских проектов» (БГП). В 2014 году учреждение получило свое нынешнее название. Сегодня оно по-прежнему занимается разработкой генерального плана города, его стратегического мастер-плана, а также концепций реновации территорий и преобразования городских пространств.

Подведомственное минимуществу Прикамья ГКУ «ИРГП» было создано в 2019 году. Эта организация выполняет научные, проектные и исследовательские работы в сфере градостроительства и архитектуры, принимает участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в этой области и систематизирует имеющиеся сегодня документы.

Решение забрать муниципальный ИТП в регион принято на фоне постепенной консолидации властями Прикамья полномочий в градостроительной политике краевого центра, которая началась в 2021 году. Как поясняли источники „Ъ-Прикамье“, ИТП необходим краю, так как обладает компетенциями, которых нет у регионального института.