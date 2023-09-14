Житель Красноярска пойдет под суд за кражу стройматериалов при ремонте аэропорта

В Красноярском крае местному жителю предъявлены обвинения за хищение средств при ремонте аэропорта «Красноярск», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

С сентября прошло года по январь 2023 года обвиняемый, будучи материально-ответственным лицом подрядной организации, которая проводила капремонт кровли здания на территории аэропорта украл строительные материалы более чем на 730 тыс. руб.

Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растраты в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В настоящее время уголовное дело направлено в Емельяновский райсуд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев