Госсовет Татарстан одобрил проведение выборов при военном положении

Парламент Татарстана поддержал поправки в Избирательный кодекс республики, которые позволяют проводить выборы в регионе в случае введения военного положения.

Согласно принятому закону, при военном положении глава (раис) Татарстана «вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования» направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов или референдума. В Центризбиркоме после консультаций с федеральными властями принимают решение о назначении голосования либо об отклонении инициативы региона и «незамедлительно» информируют об этом президента РФ.

В 2024 году в Татарстане запланированы выборы в Госсовет республики.

Новый закон поддержали 74 депутата. Пять голосовали против, один воздержался.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"