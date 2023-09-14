Два человека погибли в столкновении УАЗа и грузовика в Воронежской области

В результате столкновения УАЗа и грузовика «Рено» в Воронежской области погибли два человека. Авария произошла утром 14 сентября в Павловском районе на участке трассы М4 «Дон». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Последствия ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, 80-летний местный житель на УАЗе выехал со второстепенной дороги на главную, где допустил столкновение с 38-летним жителем Краснодарского края на большегрузе.

В результате аварии погибли водитель УАЗа и его 40-летний пассажир. Водитель «Рено» получил травмы и попал в больницу.

По данным полиции, за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 105 ДТП: 78 из них произошли в Воронеже, 20 — в районах области, семь — на федеральных трассах.

Алина Морозова

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