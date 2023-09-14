В Татарстане продлили льготы для IT-компаний еще на три года

Госсовет Татарстана принял закон, согласно которому продлеваются налоговые льготы по УНС IT-компаниям, являющимся резидентами технопарков в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Речь идет о компаниях, которые получают 90% дохода от деятельности в сфере информационных технологий либо разработки компьютерного программного обеспечения, а также консультационных услуг в данной области.

Для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения «доходы минус расходы», ставка составит 5%. Для тех, кто готов платить налог от общего объема доходов, ставку снизят до 1%.

Такие льготы были введены в Татарстане с 2021 года на три года. Согласно принятому закону, теперь они будут действовать до конца 2026 года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"