В замке Понизовкина пройдет арт-фестиваль

В Некрасовском районе Ярославской области в замке Понизовкина, являющегося объектом культурного наследия, состоится одноименный фестиваль «Понизовкин». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Событие назначено на 24 сентября. В программу включены музыкальные выступления, лектории, театр и др. На открытой сцене выступят инди-группа «Therr Maitz», экспериментальная фолк-группа «Hodila izba» (Москва) и кавер-группа, созданная актерами Волковского театра. Внутри замка тоже будет программа: концерт электронной музыки, спектакль «Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане», лекции спикеров премии «Просветитель», химические и электрические шоу и художественные мастер-классы. Вход на фестиваль свободный.

По словам заместителя министра туризма Ярославской области Максима Цветкова, туристический потенциал замка необходимо развивать, выполняя работы по реставрации и организуя культурные мероприятия.

«Напомню, что в 2022 году Федеральное агентство по туризму одобрило выдачу льготного кредита в 2,7 млрд рублей на реконструкцию и развитие туристического комплекса «Замок Понизовкина». Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2022 губернатором области Михаилом Евраевым и инвестором ООО «Парк-отель «Замок Понизовкина» Тиграном Казаряном. В результате мы получим современный туристический комплекс»,— сказал господин Цветков.

Алла Чижова