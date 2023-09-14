Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В замке Понизовкина пройдет арт-фестиваль

В Некрасовском районе Ярославской области в замке Понизовкина, являющегося объектом культурного наследия, состоится одноименный фестиваль «Понизовкин». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Событие назначено на 24 сентября. В программу включены музыкальные выступления, лектории, театр и др. На открытой сцене выступят инди-группа «Therr Maitz», экспериментальная фолк-группа «Hodila izba» (Москва) и кавер-группа, созданная актерами Волковского театра. Внутри замка тоже будет программа: концерт электронной музыки, спектакль «Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане», лекции спикеров премии «Просветитель», химические и электрические шоу и художественные мастер-классы. Вход на фестиваль свободный.

По словам заместителя министра туризма Ярославской области Максима Цветкова, туристический потенциал замка необходимо развивать, выполняя работы по реставрации и организуя культурные мероприятия.

«Напомню, что в 2022 году Федеральное агентство по туризму одобрило выдачу льготного кредита в 2,7 млрд рублей на реконструкцию и развитие туристического комплекса «Замок Понизовкина». Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2022 губернатором области Михаилом Евраевым и инвестором ООО «Парк-отель «Замок Понизовкина» Тиграном Казаряном. В результате мы получим современный туристический комплекс»,— сказал господин Цветков.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...