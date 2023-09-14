Уральца отправили в колонию за похищение девушки и нанесение 27 ножевых ранений

Алапаевский городской суд отправил в колонию особого режима Алексея Артамонова на 16 лет с ограничением свободы на два года за похищение и нанесение множественных ножевых ранений бывшей сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, 30 августа 2022 года в поселке Верхняя Синячиха мужчина схватил бывшую сожительницу за волосы, а затем принудительно поместил ее в багажник машины. После чего он увез ее в направлении поселка Бубчиково. В машине он приставил нож к животу потерпевшей, угрожая ей убийством. Он продержал женщину в машине около суток.

31 августа на открытой местности поселка машину с похищенной женщиной и Алексеем Артамоновым заметили полицейские. Мужчина заблокировал двери, а затем в салоне машины нанес ей около 27 ударов в жизненно важные органы, причинив тяжкий вред здоровью.

Вину в предъявленном обвинении Артамонов не признал в полном объеме. Он признан виновным по пп. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с похищением человека). Приговор не вступил в законную силу.

Полина Хабарова

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