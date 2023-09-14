Dongfeng назвал стоимость кроссовера 580 для России

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Dongfeng в России, назвала стоимость кроссовера 580 на российском рынке.

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Фото: Dongfeng Dongfeng 580

Фото: Dongfeng

Новинка будет доступна со 145-сильным бензиновым 1,5-литровым двигателем в сочетании с вариатором и передним приводом. Особенностью модели стал трехрядный салон, рассчитаный на семь человек, что делает кроссовер альтернативой классическим минивэнам.

На старте продаж в России новинку предложат в единственной максимальной комплектации Luxury. В оснащение войдут камеры кругового обзора, система бесключевого доступа, люк с электроприводом, климат- и круиз-контроль, мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином, встроенный видеорегистратор и другое оборудование.

Стоимость Dongfeng 580 на российском рынке составит от 2,7 млн руб. Кроссовер уже доступен у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин

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