Саратовских сотрудников ФСИН учат самообладанию с помощью виртуальной реальности

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Саратовской области участвуют в психокоррекционных занятиях с использованием виртуальной реальности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Участники сеанса учатся управлять эмоциями в стрессовых ситуациях корректировать поведение в непредвиденных обстоятельствах: на высоте, во время прыжка с парашютом или под водой. Важным в данном случае является осознание возможности выйти из-под влияния стрессового фактора в любой момент.

«Посредством погружения в виртуальный мир участники занятий могут научиться навыкам расслабления, снятия эмоционального напряжения и регуляции внимания», — сообщили в ведомстве со ссылкой на старшего психолога отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН России по Саратовской области Светлану Касутину.

Никита Маркелов

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