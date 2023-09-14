Грязное дело



«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом увлечении керамикой, чем и кому оно может быть полезно.

«Вызывает привыкание», «успокаивающее хобби», «чувство созидания» — такими словами описывают участники свое ставшее вдруг новомодным занятие, предполагающее изготовление керамических изделий, творческую работу с глиной под руководством мастера или самостоятельно. Возникшие школы, курсы, мастерские кажутся чем-то очень ремесленным, не очень интересным широкому кругу, почему вдруг гончарное дело?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наоми Уоттс

Фото: @naomiwatts Наоми Уоттс

Фото: @naomiwatts

Отчасти искать корни стоит еще в «ковидные» времена, когда в изоляции нужно было чем-то себя занимать и керамика стала одним из отвлекающих занятий для тех, у кого есть свой дом — на улице месить и лепить безусловно сподручнее, чем в квартире. Потом промелькнула Наоми Уоттс с видео, где она делает вазу (все сразу заинтересовались — оказалось, что для шоу, но тем не менее, тема вышла на первые полосы), модель Юлия Стегнер нанимала керамиста для занятий с детьми и делилась этим со сми, и внезапно хэштег #pottery набрал больше 15 миллионов просмотров в соцсетях. А это уже о многом говорит.

В Москве волна керамики захлестнула представителей разного возраста и профессий: количество подарочных сертификатов на урок керамики зашкаливает, за изготовлением тарелки, подсвечника или чашки можно провести корпоратив, весело отметить день рождения, собрать девичник или вовсе выйти замуж. Отдельные студии сдают пространства под коворкинги, можно арендовать печи для обжига, и сам материал (керамическую массу, ангобы, глазури, подглазурные и надглазурные краски) купить на месте.

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Наталия Тормышова, бизнес-психолог, член ОППЛ считает, что в этом увлечении есть безусловное рациональное зерно. По ее мнению, арт-терапия (а именно это и происходит во время лепки) базируется на убеждении, что содержания внутреннего «я» человека отражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру — так происходит гармонизация состояния психики. «Это ведет к решению проблемы наиболее мягким безболезненным способом, приятный бонус: приносит человеку много удовольствия, помогает сбалансировать психологическое состояние. Занятия гончарным искусством помогают с одной стороны, отвлечься от переживаний, а с другой стороны, пройти полный цикл создания продукта за короткий период. Психика любит стабильность и завершенность», — говорит она.

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Именно это и обещают мастерские: «на ваших глазах будет происходить самое настоящее волшебство: из маленького кусочка глины на свет появится неповторимое изделие» — эти слова на сайте одной из них не просто реклама, а суть вещей. Это описывают и участники таких курсов. Так, совладелец агентства «Савва» Марина Романова рассказывает о своем опыте поездки в Суздаль: «чтобы немного отвлечься от истории, мы поехали на мастер-класс в "Дымов Керамику". У нас был частный урок, сначала лепили тарелки на гончарном кругу, потом рисовали на них. Очень понравилось само ощущение глины, было интересно, как рождается сосуд», — рассказывает она.

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Свобода выражения, состояние легкости — в этом смысл занятий керамикой. Марина Регинис, маркетинг-специалист, упоминая свой опыт таких уроков, делится наблюдениями: «Со стороны кажется, что легко, но это не так, сделать ровные края и не толстое дно тарелке не очень-то просто. Понравилось, что это деятельность руками, ты концентрируешься на одном и получается своего рода медитация. Я расслабилась. Интересно разукрашивать, придумывать рисунки, а руки не слушаются, нужно сосредоточиться и контролировать каждое движение».

Мастера-керамисты считают, что людей привлекает лепка из глины в том числе и потому что она дает им состояние комфорта и чувство контроля над ситуацией. Недаром герой известной саги носил имя Поттер, что в переводе означает «гончар».

Ирина Кириенко