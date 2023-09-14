На ремонт здания уфимского университета направят до 17,4 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) на аукционе 22 сентября выберет подрядчика текущего ремонта общественного пространства в здании Центра дополнительного образования университета на улице Маркса в Уфе сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 17,44 млн руб. Он будет оплачен из средств университета, в том числе за счет гранта в форме субсидии программы «Приоритет 2030».

Работы необходимо выполнить до 15 ноября на четвертом этаже здания. Подрядчик должен, в том числе, отремонтировать внутреннее электроосвещение и электрооборудование, лестницу, провести внутреннюю отделку с применением ламинированного стенового листа, потолочных плит, керамогранита, искусственного камня.

Майя Иванова

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