Правительство Челябинской области будет сотрудничать с обществом «Знание»

Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с общественной просветительской организацией «Российское общество “Знание”». Документ подписали губернатор Алексей Текслер и заместитель гендиректора компании Георгий Блудный.

Стороны намерены развивать просветительскую деятельность в Челябинской области. Планируется совместно реализовывать новые проекты, расширять сообщества лекторов и создавать условия для их профессионального и личностного роста.

Сегодня наблюдательные советы российского общества «Знание» функционируют в 28 регионах РФ.

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