Башгосфилармония заплатит 17,2 млн рублей за проведение фестиваля «Айда играть»

Башкирская государственная филармония заключила договор на услуги по организации активных площадок на всероссийском фестивале «Айда играть». Стоимость заключенного без проведения торгов контракта составляет 17,2 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

Всероссийский фестиваль «Айда играть» проходит на Советской площади в Уфе с 14 по 17 сентября. В нем участвуют российские производители игрушек. На площадке мероприятия организованы мастер-классы для детей, консультации для родителей и педагогов. В рамках фестиваля пройдет пленарное заседание на тему «Больше, чем игра: роль, значение и точки роста игропрома России».

Наталья Балыкова

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