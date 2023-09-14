По научной программе НЦФМ началось создание коллайдера

Ученые института ядерной физики имени Г.И. Будкера сибирского отделения РАН работают над созданием нового коллайдера («Супер С-Тау фабрика»). Он станет перспективным инструментом поиска новой физики. Как сообщили в Национальном центре физики и математики (НЦФМ, Саров) разработка коллайдера идет в рамках научной программы при поддержке «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект коллайдера

Фото: НЦФМ Проект коллайдера

Фото: НЦФМ

Проект «Супер С-тау фабрики» концептуально разработан. Сейчас исследователи занимаются детальной проработкой технических решений для создания установки. В ближайшее время специалистам предстоит провести оптимизацию, конструирование и прототипирование ее ключевых компонентов и систем. Установка поможет решать важные научные задачи – достижение рекордной в мире светимости, разработка детекторных систем и моделирование сложных экспериментов.

«Основное преимущество “Супер С-Тау фабрики” в том, что мы широко и комплексно сможем исследовать самый тяжелый лептон (тау-лептон), очарованный кварк (с-кварк) и всю физику, связанную с ними. Это тот случай, когда количество превращается в качество. Имея большое количество частиц, мы повышаем точность экспериментов, что позволяет проводить поиски Новой физики – явлений, не описываемых Стандартной моделью», – рассказал заместитель директора института Иван Логашенко. Он отметил, что на будущем коллайдере специалисты смогут изучать десятки редких распадов частиц, и это только одно из направлений планируемых исследований. Над проектом установки сообща работают несколько ведущих научных центров и институтов России.

Иван Сергеев