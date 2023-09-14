В Саратовском минпроме рассказали о 20% росте зарплат на заводах

Средняя заработная плата в саратовской промышленности достигла 57,8 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе профильного регионального министерства. За первое полугодие 2023 года рост составил 20,3%.

Численность работников в отрасли достигло 109 человек, увеличившись таким образом на 2%.

В министерстве промышленности и энергетики региона напомнили, что рост занятых в сфере зафиксирован впервые за 10 лет.

Большинство новых рабочих мест появились в Саратове, Балаковском и Энгельсском районах.

Никита Маркелов

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