Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как производители совершенствуют свои девайсы.

Конкуренция российских IT-гигантов приятно сказывается на пользователях их продуктов. Вслед за «Яндексом» и «Сбером», VK научила свои капсулы управлять телевизорами со Smart TV голосовыми командами. Голосовой помощник «Алиса» теперь распознает множество запросов даже без обращения к ней по имени. А недавно ее поселили в умный дисплей, созданный совместно «Яндексом» и Xiaomi. Продукт явно из одной категории с разработкой SberDevices — SberPortal.

Довольно плодоносная получается IT-эстафета. На каждом из ее этапов пользователи получают что-то новое. А в конце этого забега потребитель сам выбирает победителя — а именно подходящую экосистему. И повлиять на это решение может любая приятная мелочь.

Свой новый ход сделал музыкальный Hi-Fi стриминговый сервис «Звук», родственный гаджетам SberDevices. Первым среди равных он предложил простой способ бесшовной передачи воспроизведения уже играющей музыки на умные колонки, заверяют авторы фичи.

Чтобы все сработало, достаточно просто коснуться телефоном со установленным приложением «Звук» колонки SberBoom или SberBoom Mini, на который вы желаете продолжить прослушивание песни.

Технология, которая получила название music touch, в реальности работает почти так, как описано. Первый бесшовный запуск попросит подтверждения процедуры и активировать Bluetooth, если он вдруг выключен. В дальнейшем пользователю сначала надо будет в приложении выбрать конкретную колонку, на которой он хотел бы продолжить прослушивание. И уже после этого прикладывать смартфон к ней самой. То есть бесшовность все же подразумевает пару предварительных действий. И дальше «магия» уже работает.

Стоит отметить, что у «Яндекса» уже есть похожая функция. Работает она немного иначе и по числу действий получается проще. Достаточно просто выбрать в приложении колонку, на которой музыка продолжает играть. Дополнительно прикасаться смартфоном не нужно.