В Перми закрылся один из старейших гастрономов города

В Перми закрылся мясной магазин гастронома на Сибирской, 1, об этом сообщило издание 59.ru. На дверях здания разместили объявление «Магазин закрыт». Издание уточнило, что гастроном закрылся 1 сентября в связи с продажей площади здания агентству недвижимости «Этажи».

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В конце 2022 года здание выставили на продажу на сайте Аvito.ru, стоимость актива оценивалась в 99,9 млн руб. Объект площадью 854 кв. м разделен на производственное помещение и торговый зал.

Жилой дом на улице Сибирской, 1, был построен в 1954 году. В нем на первом этаже разместился гастрономический магазин, просуществовавший почти 70 лет.