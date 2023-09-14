Чиновников тамбовского Мичуринска заподозрили в занижении доходов в декларациях

Прокуратура тамбовского Мичуринска выявила нарушения антикоррупционного законодательства муниципальными служащими. Чиновники не только «небрежно» заполняли декларации, но и вписывали в них сведения о доходах, заниженных на сумму от 17 тыс. до 300 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве. Надзорный орган установил недостоверность данных деклараций, сопоставив их с «информацией из различных источников в рамках межведомственного взаимодействия».

Также в администрации Мичуринска установлены нарушения при рассмотрении уведомления бывшего первого вице-мэра об устройстве в муниципальное учреждение «Зеленхоз». «Решение комиссии по урегулированию конфликта интересов с прежней замещаемой должностью принято не было»,— рассказали в прокуратуре.

Правоохранители внесли мэру Мичуринска Максиму Харникову, ранее возглавлявшему местный отдел полиции, представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Как бизнес замглавы Мичуринска лег в основу уголовного дела — в материале «Ъ-Черноземье» «Следователи выгребли на “Кофейные берега”».

Алина Морозова

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