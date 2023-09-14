«Авито»: cпрос на услуги по ремонту в Челябинске вырос на 89%

В июне-августе число просмотров объявлений об услугах ремонта и отделочных работ на «Авито» в Челябинске выросло на 89% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают эксперты платформы.

В целом по России спрос на услуги по ремонту и отделочные работы на «Авито» за год увеличился на 71%. Среди регионов РФ наиболее ощутимый рост интереса отмечен в Красноярске (+136%), Тюмени (+116%) и Новосибирске (+106%).

«Примечательно, что все активнее показывают себя регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала — на их долю этим летом пришлось уже порядка 20% от общего числа запросов на ремонтные услуги по стране. По этому показателю они сравнялись с городами Поволжья, в которых обычно ремонтируются и строятся активнее»,— комментирует руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

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