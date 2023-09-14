Житель Углича перевел мошенникам почти 6 млн рублей

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» после заявления жителя Углича, который перевел мошенникам 5,7 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Здание УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В конце августа 40-летнему мужчине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и банковские служащие. Они сообщили, что его персональные данные похищены и на него пытаются оформить кредит, поэтому все деньги нужно перевести на «безопасные счета». Пострадавший снял 2 млн с личных счетов и перевел мошенникам, которые убедили приехать мужчину в Ярославль. В областном центре мужчина под руководством мошенников оформил несколько кредитов, в том числе под залог своей машины.

«Все денежные средства мужчина переводил на неизвестные счета. Общая сумма ущерба составила более 5 млн 783 тыс. руб.»,— сообщили в УМВД и уточнили, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Алла Чижова