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В следующем году в казанском аэропорту начнут строить новый терминал

В 2024 году в казанском аэропорту планируется начать строительство нового терминала. Об этом в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана сказал раис республики Рустам Минниханов.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Начать работы нужно уже в следующем году. Также хочу поблагодарить КамАЗ за введенный недавно новый терминал Международного аэропорта Бегишево им. Лемаева»,— сказал раис Татарстана.

Он также поручил правительству региона вместе с Минтрансом РФ заняться вопросом реконструкции взлетно-посадочной полосы.

"Ъ-Казань"

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