В следующем году в казанском аэропорту начнут строить новый терминал

В 2024 году в казанском аэропорту планируется начать строительство нового терминала. Об этом в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана сказал раис республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Начать работы нужно уже в следующем году. Также хочу поблагодарить КамАЗ за введенный недавно новый терминал Международного аэропорта Бегишево им. Лемаева»,— сказал раис Татарстана.

Он также поручил правительству региона вместе с Минтрансом РФ заняться вопросом реконструкции взлетно-посадочной полосы.

"Ъ-Казань"