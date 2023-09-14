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Maersk представила первое судно на биотопливе

Крупнейший в мире морской грузоперевозчик датская компания Maersk вчера, 13 сентября, представила свое первое судно, работающее на биотопливе. У судна два двигателя — один обычный дизельный, второй работает на метаноле. В Maersk заявляют, что при движении на таком топливе судно выделяет в день на 100 т углекислого газа меньше, чем в случае с обычным дизелем. Вчера судно совершило первый выход в море в районе Копенгагена.

Maersk заказала судно в 2021 году. По словам гендиректора компании Винсента Клерка, тогда оно было первым судном такого рода. С тех пор разные компании заказали 125 подобных судов. У самой Maersk к 2024 году должно быть уже 25 таких судов. Компания также подписала девять соглашений с производителями «зеленого» метанола, чтобы стимулировать его поставки. Ранее Maersk заявляла, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Аналитики организаций NewClimate Institute и Carbon Market Watch, изучившие обещания и планы по снижению выбросов 25 корпораций, в том числе Google, Amazon, Volkswagen, Unilever, сочли программу Maersk наиболее реалистичной.

На морские грузоперевозки приходится около 3% всех вредных выбросов в атмосферу. Еще один способ снижения выбросов при грузоперевозках по морю — использование электрических грузовых судов. Такие суда уже есть — например, норвежское Yara Birkeland — однако пока они могут перевозить только сравнительно небольшие грузы на короткие расстояния.

Яна Рождественская

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