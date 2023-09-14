Минниханов завершил послание словами «Победа будет за нами!»

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов завершил свое ежегодное послание Госсовету республики. Выступление длилось более часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Мы гордимся, что живем и работаем в стране с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием»,— сказал господин Минниханов.

Он подчеркнул, что «наша сила в единстве нашего многонационального народа» и «когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны».

В конце выступления Рустам Минниханов заявил: «Победа будет за нами!» И добавил лозунг на татарском языке: «Без бергэ! Без булдырабыз!» («Мы вместе! Мы можем!»).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"