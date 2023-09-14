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Минниханов завершил послание словами «Победа будет за нами!»

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов завершил свое ежегодное послание Госсовету республики. Выступление длилось более часа.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Мы гордимся, что живем и работаем в стране с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием»,— сказал господин Минниханов.

Он подчеркнул, что «наша сила в единстве нашего многонационального народа» и «когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны».

В конце выступления Рустам Минниханов заявил: «Победа будет за нами!» И добавил лозунг на татарском языке: «Без бергэ! Без булдырабыз!» («Мы вместе! Мы можем!»).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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