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День города в Краснодаре пройдет без традиционного гала-концерта

Празднование 230-летия Краснодара в День города пройдет без традиционного большого концерта на главной площади, сообщил мэр краевого центра Евгений Наумов.

В нынешнем году празднование Дня города пришлось на 23 и 24 сентября. «Уверен, что вы ждете праздник так же сильно, как и я! Вы сами знаете, в какое время мы живем. Масштабно праздновать мы начнем, когда вернутся наши ребята с фронта. Рассчитываю на ваше взаимопонимание и желаю мирного краснодарского неба»,— написал глава Краснодара Евгений Наумов.

Вместо традиционного гала-концерта власти Краснодара организуют различные локальные мероприятия. Празднование Дня города начнется со спортивной акции «Zарядка», затем в разных частях города одновременно начнутся мотопробег, праздник национальных культур, патриотический фестиваль «Город героев», фестиваль юмора «Импровизация». Для молодежи будет организован праздник креативных индустрий и фестиваль дворовых видов спорта.

Анна Перова, Краснодар

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